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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо: «Влахович отлично вписывается в «Ювентус»

12 Марта 2022 • 01:01 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.40 3.85 1.65
Через 18 ч. 38 мин.

Крайний защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о важности новичка команды Душана Влаховича.

22-летний серб пополнил ряды «Ювентуса» в январе, перейдя из «Фиорентины» за 81,6 млн евро.

«Душан – важный игрок для нас. Он очень силён и помогает нам сохранять мяч. Он отлично подходит «Ювентусу». Кроме того, он обладает огромным потенциалом. Его игра может принести много радости болельщикам «бьянконери», – сказал 33-летний колумбиец в интервью DAZN.

С момента перехода в туринский клуб Влахович отметился 4 голами и 1 результативной передачей в 8 поединках. С 20 голами в активе серб делит первую строчку в списке бомбардиров Серии А с Чиро Иммобиле из «Лацио».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо Душан Влахович
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