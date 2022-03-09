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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» откладывает переговоры о продлении контракта с Дибалой

09 Марта 2022 • 22:06 Комментировать
Сампдория
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Ювентус
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12.03 20:00

«Ювентус» решил отложить вопрос продления контракта Пауло Дибалы на более поздний срок.

Агент 28-летнего аргентинца по-прежнему ждёт встречи с руководством «Ювентуса», однако переговоры было решено перенести. Вероятная дата обсуждения – конец марта.

Как утверждает журналист Николо Скира, отношения между сторонами накаляются, а будущее игрока в Турине остаётся неопределённым. Кроме того, ситуацией могут воспользоваться другие клубы: агент Дибалы готов выслушать предложения «Интера», «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Пауло Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня.

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