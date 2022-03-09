Бернардески не хочет уходить из «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески надеется продолжить карьеру в Турине.

Контракт 28-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в июне. В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Сообщалось, что первое предложение туринского клуба не устроило Бернардески, но, как утверждает издание Goal, футболист хотел бы продолжить своё пребывание в «Ювентусе». Он не планирует уходить летом на правах свободного агента.

Федерико Бернардески принадлежит «Старой синьоре» с момента перехода из «Фиорентины» летом 2017 года за 40 млн евро. Нынешняя стоимость вингера на Transfermarkt – 15 млн евро.