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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески не хочет уходить из «Ювентуса»

09 Марта 2022 • 21:24 Комментировать
Сампдория
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Ювентус
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12.03 20:00

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески надеется продолжить карьеру в Турине.

Контракт 28-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в июне. В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Сообщалось, что первое предложение туринского клуба не устроило Бернардески, но, как утверждает издание Goal, футболист хотел бы продолжить своё пребывание в «Ювентусе». Он не планирует уходить летом на правах свободного агента.

Федерико Бернардески принадлежит «Старой синьоре» с момента перехода из «Фиорентины» летом 2017 года за 40 млн евро. Нынешняя стоимость вингера на Transfermarkt – 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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