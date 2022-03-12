Аллегри: «Мы сыграли хорошо»

Туринский «Ювентус» в двадцать девятом туре чемпионата Италии сыграл на выезде с «Сампдорией» и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Эта победа позволила «Ювентусу» удерживать темп в погоне за лидерами чемпионата. Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского суперклуба, похвалил своих подопечных за уверенное выступление.

- Мората потвердил, что он - один из лучших форвардов. Правда. играть спиной к воротам ему некомфортно. Сегодня мы были на высоте на техническом уровне, хотя во втором тайме нам чуть не хватало понимания игры соперника. Победа важна в свете подготовки к ответному матчу Лиги чемпионов против «Вильярреала», - цитирует Аллегри телеканал DAZN.