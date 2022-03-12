Туринский «Ювентус» в двадцать девятом туре чемпионата Италии сыграл на выезде с «Сампдорией» и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Эта победа позволила «Ювентусу» удерживать темп в погоне за лидерами чемпионата. Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского суперклуба, похвалил своих подопечных за уверенное выступление.- Мората потвердил, что он - один из лучших форвардов. Правда. играть спиной к воротам ему некомфортно. Сегодня мы были на высоте на техническом уровне, хотя во втором тайме нам чуть не хватало понимания игры соперника. Победа важна в свете подготовки к ответному матчу Лиги чемпионов против «Вильярреала», - цитирует Аллегри телеканал DAZN.
Аллегри: «Мы сыграли хорошо»
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|2.75 3.20 2.70
|окончен
|Салернитана
|2:2
|Сассуоло
|4.05 4.15 1.80
|окончен
|Сампдория
|1:3
|Ювентус
|5.40 3.85 1.65
|окончен
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|1:0
|Эмполи
|1.35 5.00 8.50
|13.03 14:30
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|1.69 4.10 4.90
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