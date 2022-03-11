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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» присматривается к трём игрокам «Челси»

11 Марта 2022 • 21:43 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.40 3.85 1.65
Через 20 ч. 21 мин.

Туринский «Ювентус» может воспользоваться неблагоприятной ситуацией в «Челси».

Будущее многих игроков «Челси» остаётся под вопросом из-за санкций, наложенных на клуб. За ситуацией следят конкуренты, готовые при первой возможности переманить игроков «синих» в свои ряды.

Согласно La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» положил глаз сразу на трёх игроков лондонского гранда. Речь идёт об Антонио Рюдигере, чей контракт истекает летом, а также о Маркосе Алонсо и Жоржиньо, связанных с клубом соглашением до 2023 года.

Уточняется, что Жоржиньо и Алонсо – давние трансферые цели «Юве», а в борьбе за Рюдигера «старой синьоре» придётся выдержать серьёзную конкуренцию: на немецкого защитника претендуют «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маркос Алонсо Жоржиньо Антонио Рюдигер
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12.03  20:00 Сампдория ... Ювентус 5.20 4.00 1.68
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