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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» победил «Сампдорию» благодаря дублю Мораты и автоголу

12 Марта 2022 • 22:01 Комментировать (14)
Сампдория
1:3
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» одержал уверенную победу над «Сампдорией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Майя Йосида открыл счёт голам в матче, поразив свои ворота. После этого преимущество «Ювентуса» удвоил Альваро Мората. У «Сампдории» была возможность сравнять счёт – Сабири забил гол в концовке матча, а до этого пенальти не смог реализовать Кандрева.

Финальную же точку поставил Альваро Мората, оформивший дубль с передачи Мануэля Локателли.

Протокол игры  
Сампдория 1:3Ювентус
  23'Йосида Майя (0:1)
  34'Мората Альваро (0:2)
(1:2) Сабири Абдельхамид84'   
  88'Мората Альваро (1:3)
Фальконе ВладимироБерешиньски БартошЙосида МайяКолли ОмарАуджелло Томмазо  83' (Конти Андреа (  83') Кандрева АнтониоРинкон Томас  83' (Тримболи Симоне (  83') Торсби МортенСенси Стефано  66' (Джовинко Себастьян (  66') Квальярелла Фабио  63' (Сабири Абдельхамид (  63') Капуто Франческо
Запасные: Аудеро ЭмильФеррари АлексМаньяни ДжанджакомоСупряга ВладиславРавалья НиколаЭкдаль АльбинАскилдсен Кристоффер
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсРугани ДаниэлеПеллегрини Лука   82'  85' (Де Шильо Маттиа (  85') Куадрадо ХуанЛокателли МануэльМело АртурРабио Адриен   49'  75' (Алекс Сандро (  75') Кин Мойзе  65' (Влахович Душан (  65') Мората Альваро
Запасные: Diego StramaccioniПинсольо КарлоПерин МаттиаМиретти ФабиоАке Марли
12 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от «Милана», идущего на первом месте и имеющего матч в запасе, до четырёх очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Альваро Мората
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окончен Специя 2:0 Кальяри 2.75 3.20 2.70
окончен Салернитана 2:2 Сассуоло 4.05 4.15 1.80
окончен Сампдория 1:3 Ювентус 5.40 3.85 1.65
Идет 37 минута Милан 1:0 Эмполи 1.34 5.60 9.00
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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