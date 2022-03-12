«Ювентус» победил «Сампдорию» благодаря дублю Мораты и автоголу

Туринский «Ювентус» одержал уверенную победу над «Сампдорией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Майя Йосида открыл счёт голам в матче, поразив свои ворота. После этого преимущество «Ювентуса» удвоил Альваро Мората. У «Сампдории» была возможность сравнять счёт – Сабири забил гол в концовке матча, а до этого пенальти не смог реализовать Кандрева.
Финальную же точку поставил Альваро Мората, оформивший дубль с передачи Мануэля Локателли.
Протокол игры
|23'Йосида Майя (0:1)
|34'Мората Альваро (0:2)
|(1:2) Сабири Абдельхамид84'
|88'Мората Альваро (1:3)
Фальконе Владимиро•Берешиньски Бартош•Йосида Майя•Колли Омар•Ауджелло Томмазо 83' (Конти Андреа ( 83') •Кандрева Антонио•Ринкон Томас 83' (Тримболи Симоне ( 83') •Торсби Мортен•Сенси Стефано 66' (Джовинко Себастьян ( 66') •Квальярелла Фабио 63' (Сабири Абдельхамид ( 63') •Капуто Франческо
Щесны Войцех•Данило Луис•Де Лихт Маттайс•Ругани Даниэле•Пеллегрини Лука 82' 85' (Де Шильо Маттиа ( 85') •Куадрадо Хуан•Локателли Мануэль•Мело Артур•Рабио Адриен 49' 75' (Алекс Сандро ( 75') •Кин Мойзе 65' (Влахович Душан ( 65') •Мората Альваро
12 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от «Милана», идущего на первом месте и имеющего матч в запасе, до четырёх очков.