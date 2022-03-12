«Ювентус» победил «Сампдорию» благодаря дублю Мораты и автоголу

Туринский «Ювентус» одержал уверенную победу над «Сампдорией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Майя Йосида открыл счёт голам в матче, поразив свои ворота. После этого преимущество «Ювентуса» удвоил Альваро Мората. У «Сампдории» была возможность сравнять счёт – Сабири забил гол в концовке матча, а до этого пенальти не смог реализовать Кандрева.

Финальную же точку поставил Альваро Мората, оформивший дубль с передачи Мануэля Локателли.

Победа позволила «Ювентусу» сократить отставание от «Милана», идущего на первом месте и имеющего матч в запасе, до четырёх очков.