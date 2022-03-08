«Ювентус» попробует подписать Ляказетта летом

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса».

Соглашение 30-летнего француза с «Арсеналом» истекает в конце июня нынешнего года. «Ювентус» намеревается переманить нападающего в свои ряды на правах свободного агента для усиления конкуренции в атаке. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Александр Ляказетт защищает цвета «Арсенала» с лета 2017 года. Его переход из «Лиона» обошёлся «канонирам» в 53 млн евро. В текущем сезоне француз сыграл 20 матчей в английской Премьер-лиге, сумев забить 3 гола и отметиться 7 результативными пасами.