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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» попробует подписать Ляказетта летом

08 Марта 2022 • 21:05 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.50 3.90 1.63
12.03 20:00

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса».

Соглашение 30-летнего француза с «Арсеналом» истекает в конце июня нынешнего года. «Ювентус» намеревается переманить нападающего в свои ряды на правах свободного агента для усиления конкуренции в атаке. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Александр Ляказетт защищает цвета «Арсенала» с лета 2017 года. Его переход из «Лиона» обошёлся «канонирам» в 53 млн евро. В текущем сезоне француз сыграл 20 матчей в английской Премьер-лиге, сумев забить 3 гола и отметиться 7 результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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