Кьеллини сдержанно оценивает перспективы борьбы за «скудетто»

Туринский «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. семь очков уступая лидеру. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри очень скромно оценивает шансы своей команды на титул, но и опытный Джорджо Кьеллини не спешит предаваться радужным мечтам.

- Надо оставаться реалистами. Если удастся выиграть много матчей кряду, то, может, что-то и получится. Мы не думаем сейчас о скудетто, эти вещи больше занимают болельщиков. Хорошо. что проходим через удачный период, растем. Впереди очень важная неделя, матчи с «Сампдорией» и «Вильярреалом», крайне важно пройти их, - заявил Кьеллини, слова которого цитирует Sky Sports.