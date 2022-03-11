Парти интересен «Ювентусу»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринский клуб собирается усилить среднюю линию в межсезонье. Помимо Ренату Саншеша, об интересе к которому сообщалось ранее, «старая синьора» наблюдает за Томасом Парти из «Арсенала», о чём сообщает Tuttosport.

28-летний ганский хавбек привлёк внимание «Ювентуса» ещё во времена игры за мадридский «Атлетико», но до трансфера может дойти только сейчас. Главное препятствие – стоимость игрока: «Арсенал» может запросить порядка 40 млн евро.

Томас Парти принял участие в 20 матчах «канониров» в рамках АПЛ, отметившись 1 голом и 1 голевой передачей.