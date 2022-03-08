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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: Не сбрасывайте «Ювентус» со счетов...

08 Марта 2022 • 18:37 Комментировать
Сампдория
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Ювентус
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12.03 20:00

Выступавший в прошлом за «Ювентус» Фабио Каннаваро считает, что списывать со счетов его бывший клуб в борьбе за чемпионский титул не стоит, ибо у «Юве» есть потенциал сделать это. В начале сезона отставание от первого места в какой-то момент составило четырнадцать очков, но сейчас оно составляет лишь семь очков. Каннаваро считает, что оно вполне может быть ликвидировано.

- Наблюдая за эволюцией «Ювентуса», было бы ошибочным исключать «Ювентус» из борьбы за чемпионский титул. Это борьба четырех клубов, а не двух или трех. Уверен, все четыре клуба будут в борьбе за титул до последнего тура, - заявил Каннаваро, слова которого цитирует Corriere dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фабио Каннаваро
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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