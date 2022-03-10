Ветеран туринского «Ювентуса», защитник Джорджо Кьеллини, дал совет аргентинскому форварду Пауло Дибале, который в последнее время испытывает дискомфорт в «Ювентусе», и, по слухам, подыскивает себе другое место. По мнению Кьеллини, Дибале лучше сконцентрироваться на выступлениях и результатах, а не на контрактах.- Он тренируется с нами и мы все хотим видеть его на поле против «Вильярреала». Если он забьет. будет вообще прекрасно. Я думаю, что ему надо сконцентрироваться на игровом поле. Я и Месси выиграли чемпионат Европы и Кубок Америки без контракта. В сегодняшнем футболе надо уметь адаптироваться к ситуации. Надеюсь, все будет хорошо, - цитирует Кьеллини Sky Sports.
Кьеллини: «Дибале надо сконцентрироваться на игре, а не на контракте»
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