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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Дибале надо сконцентрироваться на игре, а не на контракте»

10 Марта 2022 • 19:46 Комментировать
Сампдория
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Ювентус
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12.03 20:00

Ветеран туринского «Ювентуса», защитник Джорджо Кьеллини, дал совет аргентинскому форварду Пауло Дибале, который в последнее время испытывает дискомфорт в «Ювентусе», и, по слухам, подыскивает себе другое место. По мнению Кьеллини, Дибале лучше сконцентрироваться на выступлениях и результатах, а не на контрактах.

- Он тренируется с нами и мы все хотим видеть его на поле против «Вильярреала». Если он забьет. будет вообще прекрасно. Я думаю, что ему надо сконцентрироваться на игровом поле. Я и Месси выиграли чемпионат Европы и Кубок Америки без контракта. В сегодняшнем футболе надо уметь адаптироваться к ситуации. Надеюсь, все будет хорошо, - цитирует Кьеллини Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини Пауло Дибала
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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