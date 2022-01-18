После ухода Шевченко «Дженоа» пропустил 6 мячей от «Фиорентины»

Терпящий бедствие «Дженоа» после отставки Андрея Шевченко вовсе рассыпался и провалил матч Серии А с «Фиорентиной», пропустив шесть безответных мячей. При этом Душан Влахович по-пижонски не забил пенальти, но вскоре забил с игры, а дубль на счету Кристиано Бираги. Александру Кокорину не дали побегать на поле даже при счете 6:0, россиянин провел весь матч на скамейке.

Его команда настигла «Рому» с «Лацио» на шестом месте. Хуже «Дженоа» играет только «Салернитана».