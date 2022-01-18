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Чемпионат Италии. Серия А

После ухода Шевченко «Дженоа» пропустил 6 мячей от «Фиорентины»

18 Января 2022 • 00:41 Комментировать
Фиорентина
6:0
Дженоа
окончен

Терпящий бедствие «Дженоа» после отставки Андрея Шевченко вовсе рассыпался и провалил матч Серии А с «Фиорентиной», пропустив шесть безответных мячей. При этом Душан Влахович по-пижонски не забил пенальти, но вскоре забил с игры, а дубль на счету Кристиано Бираги. Александру Кокорину не дали побегать на поле даже при счете 6:0, россиянин провел весь матч на скамейке.

Его команда настигла «Рому» с «Лацио» на шестом месте. Хуже «Дженоа» играет только «Салернитана».

Протокол игры  
Фиорентина 6:0Дженоа
(1:0) Одриосола Альваро15'   
(2:0) Бонавентура Джакомо34'   
(3:0) Бираги Кристиано42'   
(4:0) Влахович Душан51'   
(5:0) Бираги Кристиано69'   
(6:0) Торрейра Лукас77'   
Терраччиано ПьетроОдриосола АльвароМиленкович НиколаРоша Игор IIБираги Кристиано  70' (Терзич Алекса (  70') Бонавентура Джакомо  70' (Дункан Альфред (  70') Торрейра Лукас   74'  80' (Пульгар Эрик (  80') Мале ЮссефГонсалес Николас  70' (Кальехон Хосе (  70') Влахович ДушанСапонара Риккардо  70' (Иконе Жонатан (  70')
Запасные: Кокорин АлександрПёнтек КшиштофСоттил РикардоНастасич МатияДронговски БартломейКастровилли ГаэтаноВенути Лоренцо
Сиригу СальватореХефти СильванОэстигор ЛеоВанхесден ЗиньоКалафьори Рикардо   32'  46' (Мелегони Филиппо (  46') Стураро Стефано   41'  46' (Бани Маттиа (  46') Бадель МиланГальдамес ПаблоПортанова Маноло   36'  46' (Экубан Калеб (  46') Йебоа Келвин  68' (Кайседо Фелипе (  68') Дестро Маттиа  80' (Букса Александр (  80')
Запасные: Андреаччи ЛоренцоКамбьясо АндреаМазиелло АндреаРовелла НиколоМаркетти ФедерикоПандев Горан
17 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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окончен Милан 1:2 Специя 1.28 5.70 10.50
окончен Болонья 0:2 Наполи 4.35 3.55 1.85
окончен Фиорентина 6:0 Дженоа 1.42 4.90 8.50
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