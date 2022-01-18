После ухода Шевченко «Дженоа» пропустил 6 мячей от «Фиорентины»

Терпящий бедствие «Дженоа» после отставки Андрея Шевченко вовсе рассыпался и провалил матч Серии А с «Фиорентиной», пропустив шесть безответных мячей. При этом Душан Влахович по-пижонски не забил пенальти, но вскоре забил с игры, а дубль на счету Кристиано Бираги. Александру Кокорину не дали побегать на поле даже при счете 6:0, россиянин провел весь матч на скамейке.
Его команда настигла «Рому» с «Лацио» на шестом месте. Хуже «Дженоа» играет только «Салернитана».
Протокол игры
|Фиорентина
|6:0
|Дженоа
|(1:0) Одриосола Альваро15'
|(2:0) Бонавентура Джакомо34'
|(3:0) Бираги Кристиано42'
|(4:0) Влахович Душан51'
|(5:0) Бираги Кристиано69'
|(6:0) Торрейра Лукас77'
Терраччиано Пьетро•Одриосола Альваро•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано 70' (Терзич Алекса ( 70') •Бонавентура Джакомо 70' (Дункан Альфред ( 70') •Торрейра Лукас 74' 80' (Пульгар Эрик ( 80') •Мале Юссеф•Гонсалес Николас 70' (Кальехон Хосе ( 70') •Влахович Душан•Сапонара Риккардо 70' (Иконе Жонатан ( 70')
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван•Оэстигор Лео•Ванхесден Зиньо•Калафьори Рикардо 32' 46' (Мелегони Филиппо ( 46') •Стураро Стефано 41' 46' (Бани Маттиа ( 46') •Бадель Милан•Гальдамес Пабло•Портанова Маноло 36' 46' (Экубан Калеб ( 46') •Йебоа Келвин 68' (Кайседо Фелипе ( 68') •Дестро Маттиа 80' (Букса Александр ( 80')
17 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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