Президент «Дженоа» встал на защиту Шевченко – команда не выиграла ни один из 9 матчей в Серии А при украинце

Приглашая Андрея Шевченко на должность наставника команды, руководство «Дженоа» надеялось на прогресс в плане результата и демонстрируемой коллективом игры. Но, стартовый отрезок карьеры украинского специалиста в Италии не задался – «грифоны» проиграли «Специи», продлив серию без побед во внутреннем чемпионате при новом тренере до девяти матчей.

После поединка президент клуба Альберто Зангрилло встал на защиту Шевченко, который столкнулся со шквалом критики в свой адрес со стороны болельщиков.

«Не стоит спускать всех собак на одного человека. Например, когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Сейчас мы планируем исправить ситуацию благодаря активной работе на трансферном рынке», - заявил чиновник в эфире Sky Italia.