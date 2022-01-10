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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Дженоа» встал на защиту Шевченко – команда не выиграла ни один из 9 матчей в Серии А при украинце

10 Января 2022 • 00:28 Комментировать
Фиорентина
...
Дженоа
17.01 22:45

Приглашая Андрея Шевченко на должность наставника команды, руководство «Дженоа» надеялось на прогресс в плане результата и демонстрируемой коллективом игры. Но, стартовый отрезок карьеры украинского специалиста в Италии не задался – «грифоны» проиграли «Специи», продлив серию без побед во внутреннем чемпионате при новом тренере до девяти матчей.

После поединка президент клуба Альберто Зангрилло встал на защиту Шевченко, который столкнулся со шквалом критики в свой адрес со стороны болельщиков.

«Не стоит спускать всех собак на одного человека. Например, когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Сейчас мы планируем исправить ситуацию благодаря активной работе на трансферном рынке», - заявил чиновник в эфире Sky Italia.


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Андрей Шевченко Дженоа
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