Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».

- В Италии пишут, что Миранчук близок к переходу в «Дженоа». Как вам такой вариант продолжения карьеры Алексея?

- Его уход вполне объясним. У него нет практики, и в этом главная причина. Ясно, что «Аталанта» выше в турнирной таблице, чем «Дженоа», но здесь надо играть.

- Надо ли ему уходить из-за отсутствия стабильной игровой практики?

- Сколько людей, столько и мнений. Я не знаю ответа на этот вопрос, но исхожу из того, что Алексею виднее. Я бы хотел, чтобы Миранчук задержался в «Аталанте». Может, вся эта информация как раз направлена на это, что к нему есть интерес, что его недооценили, и клуб может задуматься, кого он теряет. Может, тренерский штаб команды пересмотрит к нему отношение и даст больше игрового времени. Возможен и такой вариант многоходовки.

- Если Алексей все же перейдет в «Дженоа», нет ли опасности, что Шевченко сейчас уйдет и придет новый тренер, который его не приглашал?

- Есть такая опасность. Подходы могут быть разные. Иногда руководство отдает вопрос приглашения футболистов на откуп тренеру. Но есть ситуации, когда скаутинг, тренерский совет, руководство клуба садятся и обсуждают, как комплектоваться. То есть, выбирают игроков под стиль команды, который нравится болельщикам, в который всегда играет клуб. Тренера просто ставят перед фактом, что он будет работать с таким-то материалом. Но в любом случае, если тренер изначально не рассматривал этого игрока, то рассматривать он его будет не в первую очередь. А станет ориентирован на тех футболистов, которых сам приглашал.

- Для Алексея было бы лучше, чтобы Шевченко остался?

- Несомненно. Если бы он остался, прямой контакт, без переводчика был бы лучше.

- Почему в «Аталанте» Миранчук так и не стал основным игроком?

- Слишком высокая конкуренция. Это раз. А второе, ведение оборонительных действий могло стать причиной недовольства тренера и непопадания в состав, потому что в Италии обороне уделяется особое внимание. Это там не считается слабость или трусостью тренера. Там есть даже культ отдельных игроков обороны, которые играют до сорока лет. Тот же Мальдини, Неста, Дзанетти. Им сложно было найти замену в защите. Может быть, в этом все дело. Потому что понятие игры в атаке, в созидании, у Миранчука есть.

- Спортивный директор «Аталанты» подтвердил, что есть предположения по Миранчуку. Писали про интерес «Вероны», «Торино» и «Сампдории». Получается, Алексей в Италии котируется, или это больше слухи?

- Не знаю, откуда идет эта информация, но допускаю, что она вбрасывается для востребованности. Ведь ни один клуб открыто не скажет, что его интересует тот или иной игрок.

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- В таких командах, которые пониже уровнем, Миранчук мог бы претендовать на постоянное место в основе?

- Мог бы. Вы назвали клубы, которые не относятся к тем, кто борется за высокие места. Хотя они все крепкие и престижные.

- Возвращаться в Россию Алексею пока не следует?

- Успеет еще. У него еще один хороший контракт в Италии может быть, а дальше надо смотреть, куда позовут. «Спартак», как показывает практика, не лучший вариант. ЦСКА находится в зоне турбулентности не первый год. Что касается «Локомотива», мы видим ситуацию со Смоловым. «Динамо» сейчас не актуально.

- А «Зенит»?

- Вряд ли. Но, возможно, ситуация поменяется, и «Зениту» понадобится такой игрок, если он продаст легионеров, или сойдет плеяда российских ребят. Ерохин тоже не молодеет. А на одном Кузяеве клуб далеко не уедет.

Елена Григорьевская