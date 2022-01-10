Встреча руководства «Дженоа»: Шевченко остаётся у руля

После поражения «Специи» 9 января в сети начали просачиваться слухи о том, что руководство «Дженоа» рассмотрит вариант отставки Андрея Шевченко.

У украинского тренера лишь 1 победа за 10 матчей, и та в Кубке. Клуб из Генуи при Шевченко набрал только 3 очка в Серии А и идёт в зоне вылета. Если поражения «Роме», «Милану», «Ювентусу» и «Лацио» ещё можно было простить, то проигрыш прямым конкурентам из «Специи» послужил пищей для размышлений боссам «Дженоа».

Стоит отметить, что Шевченко на последнем матче не присутствовал из-за позитивного теста на коронавирус.

10 января состоялась встреча менеджеров и собственников «Дженоа», на котором было принято решение оставить украинца как минимум до кубкового матча против «Милана».

Президент «грифонов» Альберто Зангрилло проявил лояльность к тренеру: «Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Ко всем есть вопросы, и я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать – это касается и тренера с игроками».

Напоминаем, что за ситуацией следит Польская федерация футбола, которая заинтересована в услугах Шевченко как главного тренера сборной.