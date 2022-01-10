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Чемпионат Италии. Серия А

Встреча руководства «Дженоа»: Шевченко остаётся у руля

10 Января 2022 • 19:34 Комментировать
Фиорентина
...
Дженоа
17.01 22:45

После поражения «Специи» 9 января в сети начали просачиваться слухи о том, что руководство «Дженоа» рассмотрит вариант отставки Андрея Шевченко. 

У украинского тренера лишь 1 победа за 10 матчей, и та в Кубке. Клуб из Генуи при Шевченко набрал только 3 очка в Серии А и идёт в зоне вылета. Если поражения «Роме», «Милану», «Ювентусу» и «Лацио» ещё можно было простить, то проигрыш прямым конкурентам из «Специи» послужил пищей для размышлений боссам «Дженоа». 

Стоит отметить, что Шевченко на последнем матче не присутствовал из-за позитивного теста на коронавирус. 

10 января состоялась встреча менеджеров и собственников «Дженоа», на котором было принято решение оставить украинца как минимум до кубкового матча против «Милана». 

Президент «грифонов» Альберто Зангрилло проявил лояльность к тренеру: «Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Ко всем есть вопросы, и я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать – это касается и тренера с игроками».

Напоминаем, что за ситуацией следит Польская федерация футбола, которая заинтересована в услугах Шевченко как главного тренера сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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