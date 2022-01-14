Тренер «Фиорентины» после матча с «Наполи»: «Это была сумасшедшая игра»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно на послематчевой пресс-конференции после разгромной выездной победы над «Наполи» поделился своими впечатлениями об игре.

«Больше всего радует то, как быстро мы восстановили позитивный дух после игры с «Торино». Сегодняшний матч был сумасшедшим. Мы стали свидетелями аномальных ситуаций», – заявил после игры Итальяно.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» закончился победой гостей со счётом 5:2. В ходе матча судья удалил Ирвинга Лосано и Фабиана Руиса из «Наполи», а также вратаря «Фиорентины» Бартоломея Драговски.