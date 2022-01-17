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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович не забил пенальти впервые в своей карьере в Серии А

17 Января 2022 • 23:29 Комментировать
Фиорентина
5:0
Дженоа
1.42 4.90 8.50
2-й тайм

«Фиорентина» принимает на своем поле «Дженоа», и матч начался с пенальти в ворота оставшихся на днях без главного тренера «грифонов». Однако сербский голеадор «фиалок» Душан Влахович не сумел переиграть с точки опытнейшего Сальваторе Сиригу - Влахович попытался исполнить «паненку», но Сиригу вскинул руку и достаточно легко отразил удар серба.

Для Влаховича это был первый промазанный пенальти в Серии А после двенадцати успешных предыдущих попыток. В то же время Сиригу также, что называется, «тряхнул стариной» - он не брал пенальти в матче Серии А с декабря 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Сальваторе Сиригу Душан Влахович
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Идет 71 минута Фиорентина 5:0 Дженоа 1.42 4.90 8.50
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