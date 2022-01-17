Влахович не забил пенальти впервые в своей карьере в Серии А

«Фиорентина» принимает на своем поле «Дженоа», и матч начался с пенальти в ворота оставшихся на днях без главного тренера «грифонов». Однако сербский голеадор «фиалок» Душан Влахович не сумел переиграть с точки опытнейшего Сальваторе Сиригу - Влахович попытался исполнить «паненку», но Сиригу вскинул руку и достаточно легко отразил удар серба.

Для Влаховича это был первый промазанный пенальти в Серии А после двенадцати успешных предыдущих попыток. В то же время Сиригу также, что называется, «тряхнул стариной» - он не брал пенальти в матче Серии А с декабря 2019 года.