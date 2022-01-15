Влахович останется в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, скорее всего, останется в своем нынешнем клубе как минимум до лета. Сербский форвард не сможет сменить команду в это трансферное окно из-за того, что всех заинтересованных клубов отпугивает ценник в 69 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» заканчивается в 2023 года, поэтому следующим летом Влахович будет доступен по заниженной цене.

Ранее отмечалось, что в трансфере футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус». В этом сезоне Серии А Влахович провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две голевые передачи.