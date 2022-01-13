Руди Гарсия не возглавит «Дженоа»

Несмотря на результат собрания боссов «Дженоа», на котором было принято решение не расставаться с Андреем Шевченко как минимум до матча с «Миланом», слухи о расставании украинского специалиста с «грифонами» не утихают. Соответственно, журналисты кормят читателей информацией и о кандидатах на пост следующего тренера «Дженоа».

Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб из Генуи выходил на связь с французским специалистом Руди Гарсия.

Результаты переговоров были неутешительными для «Дженоа»: 57-летний тренер ответил отказом по причине незаинтересованности работы в клубе, который борется за выживание.

Руди Гарсия известен по работе в «Лилле» (чемпион Франции и Кубок Франции в сезоне 2010/11), «Роме», «Марселе» (финалист Лиги Европы) и «Лионе».