Кокорина включили в заявку на очередной матч «Фиорентины»

Форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку на очередной матч «фиалок», который они проведут в рамках двадцать второго тура Серии А против «Дженоа». Встреча состоится вечером 17 января на стадионе «Артемио Франки», напоминает командный твиттер «Фиорентины».

В нынешнем сезоне Кокорин провел лишь пять матчей в составе «фиалок» - голов при этом он не забил, зато получил желтую карточку. В предыдущем матче «Фиорентины», кубковой встрече с «Наполи», российский нападающий не участвовал, а вот в провальной встрече с «Торино» (0:4) вышел на замену.