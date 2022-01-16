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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко

16 Января 2022 • 13:26 Комментировать
Фиорентина
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Дженоа
1.46 4.60 7.10
17.01 22:45

В субботу Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера «Дженоа». Йоханнес Спорс, занимающий должность генерального директора генуэзского клуба, объяснил решение расстаться с украинцем всего после двух месяцев его работы.

«К сожалению, улучшений в нашей игре не произошло, а результаты, которые для нас очень важны, так и не были получены. Мы были честны с Шевченко», - сказал Спорс La Gazzetta dello Sport.

На текущий момент «Дженоа» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. В понедельник, 17 января, генуэзцы сыграют против «Фиорентины» на поле соперника. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Йоханнес Спорс
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