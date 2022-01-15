Перед уходом Шевченко настаивал на приобретении Миранчука

«Дженоа» остался без главного тренера, Андрей Шевченко покинул пост, и, как сообщает Il Secolo XIX, это произошло после беседы с руководством клуба, в ходе которой возникли непреодолимые разногласия.

Одним из них стало требование Шевченко как можно быстрее оформить сделки по трансферу хавбека Алексея Миранчука и футболиста леверкузенского «Байера» Надима Амири, но руководство клуба не смогло выполнить это условие, после чего Шевченко покинул свой пост.

В общей сложности он пробыл у руля генуэзской команды чуть более двух месяцев, за которые команда сыграла 11 матчей. Победить удалось лишь раз, еще три встречи закончились вничью.