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Чемпионат Италии. Серия А

Перед уходом Шевченко настаивал на приобретении Миранчука

15 Января 2022 • 21:06 Комментировать
Фиорентина
...
Дженоа
1.46 4.60 7.10
17.01 22:45

«Дженоа» остался без главного тренера, Андрей Шевченко покинул пост, и, как сообщает Il Secolo XIX, это произошло после беседы с руководством клуба, в ходе которой возникли непреодолимые разногласия.

Одним из них стало требование Шевченко как можно быстрее оформить сделки по трансферу хавбека Алексея Миранчука и футболиста леверкузенского «Байера» Надима Амири, но руководство клуба не смогло выполнить это условие, после чего Шевченко покинул свой пост.

В общей сложности он пробыл у руля генуэзской команды чуть более двух месяцев, за которые команда сыграла 11 матчей. Победить удалось лишь раз, еще три встречи закончились вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Алексей Миранчук Надим Амири
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