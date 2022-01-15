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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» арендовал защитника «Ромы»

15 Января 2022 • 02:37 Комментировать
Рома
...
Кальяри
1.39 5.10 8.00
16.01 20:00

«Дженоа», который ведёт активную борьбу за выживание в Серии А, арендовал флангового защитника «Ромы».

В аренду до конца нынешнего сезона в клуб из Генуи отправился 19-летний Риккардо Калафьори, сообщает официальный сайт «Дженоа».

При этом сам «Дженоа» отдал в аренду до конца этого сезона своего флангового защитника Стефано Сабелли в «Брешию», которая нынче ведёт с «Беневенто», «Кремонезе», «Лечче» и «Монцей» активную борьбу за возвращение из Серии Б.

В нынешнем сезоне Риккардо Калафьори провёл за «Рому» во всех турнирах девять матчей и отметился двумя голевыми передачами.

29-летний Стефано Сабелли в нынешнем сезоне провёл за «Дженоа» во всех турнирах девять матчей и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Брешия Дженоа Рикардо Калафьори
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РОМА КАЛЬЯРИ
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