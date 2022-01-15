«Дженоа» арендовал защитника «Ромы»

«Дженоа», который ведёт активную борьбу за выживание в Серии А, арендовал флангового защитника «Ромы».
В аренду до конца нынешнего сезона в клуб из Генуи отправился 19-летний Риккардо Калафьори, сообщает официальный сайт «Дженоа».
Riccardo #Calafiori è Rossoblù!— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2022
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При этом сам «Дженоа» отдал в аренду до конца этого сезона своего флангового защитника Стефано Сабелли в «Брешию», которая нынче ведёт с «Беневенто», «Кремонезе», «Лечче» и «Монцей» активную борьбу за возвращение из Серии Б.
Sabelli è un nuovo calciatore del Brescia. Bentornato Stefano! #Sabelli#SerieBKT#Forzabrescia pic.twitter.com/lxfH3gz4Cz
— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) January 14, 2022
В нынешнем сезоне Риккардо Калафьори провёл за «Рому» во всех турнирах девять матчей и отметился двумя голевыми передачами.
29-летний Стефано Сабелли в нынешнем сезоне провёл за «Дженоа» во всех турнирах девять матчей и не отметился результативными действиями.
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