«Дженоа» арендовал защитника «Ромы»

«Дженоа», который ведёт активную борьбу за выживание в Серии А, арендовал флангового защитника «Ромы».

В аренду до конца нынешнего сезона в клуб из Генуи отправился 19-летний Риккардо Калафьори, сообщает официальный сайт «Дженоа».

При этом сам «Дженоа» отдал в аренду до конца этого сезона своего флангового защитника Стефано Сабелли в «Брешию», которая нынче ведёт с «Беневенто», «Кремонезе», «Лечче» и «Монцей» активную борьбу за возвращение из Серии Б.

В нынешнем сезоне Риккардо Калафьори провёл за «Рому» во всех турнирах девять матчей и отметился двумя голевыми передачами.

29-летний Стефано Сабелли в нынешнем сезоне провёл за «Дженоа» во всех турнирах девять матчей и не отметился результативными действиями.