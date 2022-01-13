Годин тепло попрощался с болельщиками «Кальяри»

Уругвайский защитник Диего Годин отныне будет выступать в Бразилии, он расстался с «Кальяри», в котором провел последние два года. Уже подписав новый контракт, Годин опубликовал в одной из социальных сетей обращение к болельщикам клуба. В нем он назвал их «дорогими его сердцу», пояснив, что всегда выступал прежде всего из уважения к фанатам - и не только в «Кальяри».

Затем Годин, текст сообщения которого приводит itasportpress.it, пояснил, почему он покинул клуб. По его словам, проблема - в администрации клуба:

- Некоторые управляющие вместо того, чтобы признать реальные проблемы клуба, которые они не хотят решать, попытались свалить все на меня. Они поставили под сомнение мой профессионализм, мою преданность делу, мое уважение к этой футболке. И это после того, как я согласился на новые условия контракта, чтобы помочь клубу финансово. Отныне я больше не играю за клуб, но я присоединяюсь к вам - теперь я тоже болельщик «Кальяри», - написал Годин.