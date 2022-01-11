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Чемпионат Италии. Серия А

​У «Ромы» худший показатель за 43 года, но боссы поддерживают Моуринью слухи

11 Января 2022 • 15:28 Комментировать (1)
Рома
...
Кальяри
1.39 5.10 8.00
16.01 20:00

В воскресенье «Рома» разочаровала армию своих фанатов. В игре чемпионата Италии против «Ювентуса» римляне вели со счётом 3:1, но в итоге проиграли дома 3:4. После 21 сыгранного матча «Рома» имеет в своём пассиве 9 поражений – это худший показатель команды на этом этапе сезона Серии А за последние 43 года.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, в понедельник боссы «Ромы» провели встречу с Жозе Моуринью. Руководители клуба по-прежнему поддерживают тренера - они выслушали программу португальца по развитию команды и клуба.

На текущую минуту «Рома» располагается на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА КАЛЬЯРИ
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Комментарии (1)
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Booker
11 Января 2022 в 16:18
Ну этот то воды нальет на итальянские уши.
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11.01  22:45 Кальяри ... Болонья 2.85 3.32 2.57
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