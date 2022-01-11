В воскресенье «Рома» разочаровала армию своих фанатов. В игре чемпионата Италии против «Ювентуса» римляне вели со счётом 3:1, но в итоге проиграли дома 3:4. После 21 сыгранного матча «Рома» имеет в своём пассиве 9 поражений – это худший показатель команды на этом этапе сезона Серии А за последние 43 года.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, в понедельник боссы «Ромы» провели встречу с Жозе Моуринью. Руководители клуба по-прежнему поддерживают тренера - они выслушали программу португальца по развитию команды и клуба.

На текущую минуту «Рома» располагается на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.