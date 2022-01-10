Моуринью считает игроков «Ромы» «мягкими» и «слабыми» людьми

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью «Ромы» обрушился с критикой на своих футболистов после домашнего матча на «Стадио Олимпико», в котором римляне проиграли туринскому «Ювентуса» со счетом 3:4. Португалец обвинил своих подопечных в отсутствии характера, назвав их «мягкими» и «слабыми».

«Когда вляпываешься в дерьмо, нужно подняться на ноги и показать характер. Но в раздевалке есть чересчур мягкие и слабые люди», – заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Моуринью возглавил «Рому» весной 2021 года. Прошлый сезон римляне закончили на 7-м месте в Серии А. Аналогичную позицию они занимают и сейчас, отставая от топ-4 на 9 очков.