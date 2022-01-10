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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью считает игроков «Ромы» «мягкими» и «слабыми» людьми

10 Января 2022 • 15:13 Комментировать (2)
Рома
...
Кальяри
16.01 20:00

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью «Ромы» обрушился с критикой на своих футболистов после домашнего матча на «Стадио Олимпико», в котором римляне проиграли туринскому «Ювентуса» со счетом 3:4. Португалец обвинил своих подопечных в отсутствии характера, назвав их «мягкими» и «слабыми».

«Когда вляпываешься в дерьмо, нужно подняться на ноги и показать характер. Но в раздевалке есть чересчур мягкие и слабые люди», – заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Моуринью возглавил «Рому» весной 2021 года. Прошлый сезон римляне закончили на 7-м месте в Серии А. Аналогичную позицию они занимают и сейчас, отставая от топ-4 на 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
с m
10 Января 2022 в 16:40
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Артур Измаилов
10 Января 2022 в 15:59
а те наверно его физруком считают. И зачем Фонсеку сменили на этого бездарного самовлюблонного физрука? Просто удивительно
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