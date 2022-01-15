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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью доволен реакцией игроков «Ромы» на критику с его стороны

15 Января 2022 • 22:25 Комментировать
Рома
...
Кальяри
1.37 5.00 8.80
Через 20 ч. 21 мин.

На прошлых выходных «Рома» провалилась в домашней игре с «Ювентусом». Римляне проиграли 3:4, хотя ещё за 20 минут до конца встречи вели с разницей в два гола. После игры Жозе Моуринью обрушился на своих подопечных с критикой, назвав их «мягкими» и «слабыми».

«Они хорошо это восприняли», - сказал Моуринью на пресс-конференции перед игрой с «Кальяри». «То, что я говорю прессе, я также говорю и футболистам. Они не обижаются и принимают критику, потому что это люди, которые хотят стать лучше. Они доверяют моему опыту».

Матч «Рома» - «Кальяри» стартует 16 января в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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