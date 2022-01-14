«Кальяри» подписал защитника «Сассуоло»

«Кальяри» приобрёл центрального защитника «Сассуоло» Эдоардо Гольданигу.

Из «Сассуоло» в «Кальяри», который ведёт активную борьбу за выживание в Серии А, 28-летний Гольданига перебрался за 400 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

При этом стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро, но Эдоардо Гольданига потерял место в составе «Сассуоло» и в клубе решили не препятствовать его уходу.

С «Кальяри» Гольданига подписал контракт до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Эдоардо Гольданига провёл за «Сассуоло» в Серии А лишь один матч.