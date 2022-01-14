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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» подписал защитника «Сассуоло»

14 Января 2022 • 02:45 Комментировать (1)
Сассуоло
...
Верона
2.25 3.77 3.00
16.01 14:30

«Кальяри» приобрёл центрального защитника «Сассуоло» Эдоардо Гольданигу.

Из «Сассуоло» в «Кальяри», который ведёт активную борьбу за выживание в Серии А, 28-летний Гольданига перебрался за 400 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

При этом стоимость футболиста оценивается в полтора миллиона евро, но Эдоардо Гольданига потерял место в составе «Сассуоло» и в клубе решили не препятствовать его уходу.

С «Кальяри» Гольданига подписал контракт до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Эдоардо Гольданига провёл за «Сассуоло» в Серии А лишь один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Сассуоло Эдоардо Гольданига
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