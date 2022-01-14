Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Челси» может отправиться в «Верону»

14 Января 2022 • 20:45 Комментировать
Сассуоло
...
Верона
2.25 3.65 3.10
16.01 14:30

Защитник «Челси» Ксавье Мбуямба в ближайшее время может отправиться в итальянскую «Верону». По сообщениям The Sun, клуб из Серии А готов предложить нидерландскому защитнику краткосрочную аренду до конца сезона без права выкупа.

В аренде защитника заинтересован лично главный тренер «Вероны» Игор Тюдор. Тем не менее, пока что не ясно, заинтересованы ли в лондоне отдавать Мбуямбу в аренду.

Отметим, что Мбуямба присоединился к «Челси» летом 2020 года из каталонской «Барселоны». За взрослую команду «синих» защитник все еще не дебютировал. Сейчас футболисту 20 лет, на родине его уже не первый год называют «новым ван Дейком».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
САССУОЛО ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
15.01  18:00 Ньюкасл ... Уотфорд 2.08 3.65 3.45
15.01  18:00 Норвич ... Эвертон 3.70 3.50 2.05
15.01  18:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.30 3.15 3.40
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.90 3.50 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
22:15 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» неоднозначно восприняли просьбу «Арсенала» перенести дерби – «шпоры» не верят в вспышку коронавируса в стане соперника
22:14 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» разрешит Марсьялю уйти в январе
21:55 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен «Ньюкаслу» и дортмундской «Боруссии»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил, почему «Челси» так сильно отстал от «Сити»
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на игрока «МЮ»
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» запросил перенести матч с «Тоттенхэмом» - клуб сетует на COVID-19, травмы и отъезд игроков в сборные
20:57 · Англия. Премьер-лига
Сёмин надеется, что скоро появится больше российских футболистов, которые будут играть в Европе
20:47 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Меня удивило, насколько физически и тактически подготовлены аутсайдеры АПЛ»
20:45 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» может отправиться в «Верону»
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» повторил рекорд, ранее единолично удерживаемый «Ливерпулем»
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» не получал предложений по Траоре
19:13 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл метит в мэры Манчестера 5
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» ищет нового тренера и обратился к Индзаги 1 слухи
19:04 · Англия. Премьер-лига
​Модрич – на радаре «Манчестер Сити» слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
Конте установил рекорд для новых тренеров «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем