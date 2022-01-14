Игрок «Челси» может отправиться в «Верону»

Защитник «Челси» Ксавье Мбуямба в ближайшее время может отправиться в итальянскую «Верону». По сообщениям The Sun, клуб из Серии А готов предложить нидерландскому защитнику краткосрочную аренду до конца сезона без права выкупа.
В аренде защитника заинтересован лично главный тренер «Вероны» Игор Тюдор. Тем не менее, пока что не ясно, заинтересованы ли в лондоне отдавать Мбуямбу в аренду.
Отметим, что Мбуямба присоединился к «Челси» летом 2020 года из каталонской «Барселоны». За взрослую команду «синих» защитник все еще не дебютировал. Сейчас футболисту 20 лет, на родине его уже не первый год называют «новым ван Дейком».
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