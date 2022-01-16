Четин отправился в «Кайсериспор»

Центральный защитник Мерт Четин сменил итальянскую «Верону» на турецкий «Кайсериспор».

За «Кайсериспор» 25-летний Четин будет играть на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Вероны».

Напомним, что «Верона» выкупила этого центрального защитника летом прошлого года у «Ромы» за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мерт Четин провёл за «Верону» во всех турнирах лишь три матча и не отметился результативными действиями.