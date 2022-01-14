«Интер» нацелился на игрока «Сассуоло»

Миланский «Интер» нацелился на трансфер полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези. По сообщениям Sport Italia, «нерадзурри» давно следили за футболистом, а сейчас разработали детальный план по его подписанию.

«Сассуоло» оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро. «Интер» раздумывает над вариантом, который предусматривает аренду футболиста с последующим обязательством выкупа. Помочь «Интеру» подписать Фраттези может трансфер защитника «Монцы» Лоренцо Пиролы, которым как раз интересуется «Сассуоло». Клуб собирается выкупить Пиролу и отдать его в аренду в «Сассуоло» в обмен на Фраттези.

Отметим, что в этом сезоне Фраттези провел 20 матчей за «Сассуоло» в Серии А, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.