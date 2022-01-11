Оливейра завтра пройдет медосмотр в «Роме»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра должен в среду 12 января должен пройти медосмотр в итальянской «Роме».

Как сообщает Football Italia, «волки» заплатят за аренду португальца 1 миллион евро, а по окончанию сезона будут иметь право выкупа за 13 миллионов.

В этом сезоне португальский полузащитник провел 13 матчей в Лиге Сагриш, где отметился двумя забитыми голами. Ранее Оливейра стал лучшим бомбардиром «Порту» в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21, в котором его команда дошла до четвертьфинала.

Напомним, что сейчас «Рома» идет на 7-м месте в Серии А. «Волки» отстают от зоны Лиги чемпионов на 9 пунктов.