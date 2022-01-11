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Чемпионат Италии. Серия А

Оливейра завтра пройдет медосмотр в «Роме»

11 Января 2022 • 20:40 Комментировать
Рома
...
Кальяри
1.39 5.10 8.00
16.01 20:00

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра должен в среду 12 января должен пройти медосмотр в итальянской «Роме». 

Как сообщает Football Italia, «волки» заплатят за аренду португальца 1 миллион евро, а по окончанию сезона будут иметь право выкупа за 13 миллионов.

В этом сезоне португальский полузащитник провел 13 матчей в Лиге Сагриш, где отметился двумя забитыми голами. Ранее Оливейра стал лучшим бомбардиром «Порту» в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21, в котором его команда дошла до четвертьфинала.

Напомним, что сейчас «Рома» идет на 7-м месте в Серии А. «Волки» отстают от зоны Лиги чемпионов на 9 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сержиу Оливейра
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РОМА КАЛЬЯРИ
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