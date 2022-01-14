«Рома» отправила Майораля и Вильяра спасать «Хетфе»

Итальянская «Рома» отправила в аренду в «Хетафе» сразу двух своих футболистов.

До конца сезона в аренде в испанском «Хетафе», который ведёт непростую борьбу за выживание в Ла Лиге, будут играть Гонсало Вильяр и Борха Майораль, сообщает официальный сайт «Ромы».

Borja Mayoral e Gonzalo Villar ceduti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, al Getafe



In bocca al lupo, ragazzi!



https://t.co/02KkP1DzHd#ASRoma pic.twitter.com/dktZhDmXEz — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2022

За аренду 24-летнего Майораля «Рома» даже получит 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt, но после летом испанец вернётся уже в мадридский «Реал», который владеет на него правами.

В нынешнем сезоне Борха Майораль провёл за «Рому» во всех турнирах 11 матчей, в них форвард забил один гол и отметился одной голевой передачей.

23-летний Гонсало Вильяр, который чаще всего действует на позиции центрального полузащитника, провёл за «волков» в первой части этого сезона во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.