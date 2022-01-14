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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» отправила Майораля и Вильяра спасать «Хетфе»

14 Января 2022 • 02:35 Комментировать (1)
Рома
...
Кальяри
1.39 5.10 8.00
16.01 20:00

Итальянская «Рома» отправила в аренду в «Хетафе» сразу двух своих футболистов.

До конца сезона в аренде в испанском «Хетафе», который ведёт непростую борьбу за выживание в Ла Лиге, будут играть Гонсало Вильяр и Борха Майораль, сообщает официальный сайт «Ромы».

За аренду 24-летнего Майораля «Рома» даже получит 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt, но после летом испанец вернётся уже в мадридский «Реал», который владеет на него правами.

В нынешнем сезоне Борха Майораль провёл за «Рому» во всех турнирах 11 матчей, в них форвард забил один гол и отметился одной голевой передачей.

23-летний Гонсало Вильяр, который чаще всего действует на позиции центрального полузащитника, провёл за «волков» в первой части этого сезона во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Хетафе Борха Майораль Гонсало Вильяр
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