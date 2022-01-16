Моуринью – о победе над «Кальяри»: «В дальнейшем нам понадобится больше таких игроков, как Оливейра»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от победы над «Кальяри» в рамках Серии А, разобрав игру своей команды в данном противостоянии.

«Это очень важная победа. Мы контролировали ситуацию, но снова могли свести матч к ничьей, нас спас Патрисиу своими сэйвами. Сейчас у нас впереди поединки с более слабыми коллективами, но я не забыл, как мы теряли очки с аутсайдерами. Нам понадобится больше таких игроков, как Оливейра – опытных, зрелых, которые знают, как вести себя в определенные моменты игры», - прокомментировал Моуринью на пресс-конференции.

Добавим, что именно Сержиу Оливейра принес римлянам три очка, реализовав пенальти в своем дебютном матче – на неделе 29-летний хавбек перебрался в Италию из «Порту».