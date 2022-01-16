«Рома» не без приключений наконец-то победила

После трёх матчей без побед «Рома» принимала «Кальяри». Уже в дебюте судья поставил пенальти в пользу «волков», но ВАР его отменил. Тэмми Абрахам головой пробил в голкипера, а Сержиу Оливейра заработал 11-метровый, попав в руку противника. Он же исполнил стандарт и открыл счет. После перерыва у «Ромы» было больше моментов, Николо Дзаньоло чудом не попал в дальний угол, а Рую Патрисиу удалось перевести в перекладину удар от Педро.
«Рома» победила (1:0) и догнала «Лацио» на шестом месте.
Протокол игры
|(1:0) Оливейра Сержиу 33'
Патрисиу Руй • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Манчини Джанлука • 39'Кумбулла Мараш • Винья Матиас • Верету Жордан 90' ( Бове Эдоардо ( 90') • Оливейра Сержиу • 23'Дзаньоло Николо 86' ( Карсдорп Рик ( 86') • Мхитарян Генрих • Афена-Гьян Феликс 58' 75' ( Шомуродов Элдор ( 75') • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Вольпато Кристиан • Фузато Даниэл • Перес Карлес
Краньо Алессио • Альтаре Джорджо 70' 89' ( Гальяно Лука ( 89') • Гольданига Эдоардо • Карбони Андреа • 27'Дзаппа Габриэле • Марин Рэзван • Дейола Алессандро • Далберт Эстеван 32' 80' ( Ликояннис Хараламбос ( 80') • Перейро Гастон 69' ( Нандес Найтан ( 69') • Паволетти Леонардо • 26'Педро Жоао
Запасные: Иову Юрий • Оберт Адам • Кавуоти Николо • Радунович Борис • Jacopo Desogus • Ладинетти Риккардо
16 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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