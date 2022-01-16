«Рома» не без приключений наконец-то победила

После трёх матчей без побед «Рома» принимала «Кальяри». Уже в дебюте судья поставил пенальти в пользу «волков», но ВАР его отменил. Тэмми Абрахам головой пробил в голкипера, а Сержиу Оливейра заработал 11-метровый, попав в руку противника. Он же исполнил стандарт и открыл счет. После перерыва у «Ромы» было больше моментов, Николо Дзаньоло чудом не попал в дальний угол, а Рую Патрисиу удалось перевести в перекладину удар от Педро.

«Рома» победила (1:0) и догнала «Лацио» на шестом месте.