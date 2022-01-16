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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не без приключений наконец-то победила

16 Января 2022 • 22:00 Комментировать
Рома
1:0
Кальяри
окончен

После трёх матчей без побед «Рома» принимала «Кальяри». Уже в дебюте судья поставил пенальти в пользу «волков», но ВАР его отменил. Тэмми Абрахам головой пробил в голкипера, а Сержиу Оливейра заработал 11-метровый, попав в руку противника. Он же исполнил стандарт и открыл счет. После перерыва у «Ромы» было больше моментов, Николо Дзаньоло чудом не попал в дальний угол, а Рую Патрисиу удалось перевести в перекладину удар от Педро.

«Рома» победила (1:0) и догнала «Лацио» на шестом месте.

Протокол игры  
Рома 1:0 Кальяри
(1:0) Оливейра Сержиу 33'    
Патрисиу Руй Мэйтленд-Найлс Эйнсли Манчини Джанлука   39' Кумбулла Мараш Винья Матиас Верету Жордан   90' (Бове Эдоардо (   90') Оливейра Сержиу   23' Дзаньоло Николо   86' (Карсдорп Рик (   86') Мхитарян Генрих Афена-Гьян Феликс   58'   75' (Шомуродов Элдор (   75') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Вольпато Кристиан Фузато Даниэл Перес Карлес
Краньо Алессио Альтаре Джорджо   70'   89' (Гальяно Лука (   89') Гольданига Эдоардо Карбони Андреа   27' Дзаппа Габриэле Марин Рэзван Дейола Алессандро Далберт Эстеван   32'   80' (Ликояннис Хараламбос (   80') Перейро Гастон   69' (Нандес Найтан (   69') Паволетти Леонардо   26' Педро Жоао
Запасные: Иову Юрий Оберт Адам Кавуоти Николо Радунович Борис Jacopo Desogus Ладинетти Риккардо
16 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Кальяри
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окончен Сассуоло 2:4 Верона 2.25 3.45 3.20
окончен Венеция 1:1 Эмполи 2.90 3.60 2.35
окончен Рома 1:0 Кальяри 1.37 5.00 9.00
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.33 5.35 9.10
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.15 3.40 1.97
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.46 4.60 7.10
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