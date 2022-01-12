Годин и «Кальяри» разорвали контракт

Уругвайский защитник Диего Годин больше не является футболистом итальянского «Кальяри». По сообщениям Фабрицио Романо, игрок и клуб решили разорвать контракт по обоюдному согласию.

Отмечается, что у Година есть устное согласие с бразильским «Атлетико Минейро». В скором времени о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что Годин стал игроком «Кальяри» летом 2021 года, когда присоединился к команде спустя год после пребывания в миланском «Интере». За полтора года в «Кальяри» уругваец провел 39 матчей в Серии А, в которых сумел отличиться одним голом и одной голевой передачей.