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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» официально представила полузащитника Сержиу Оливейру официально

12 Января 2022 • 23:25 Комментировать
Визела
0:1
Порту
24.00 7.30 1.15
1-й тайм

«Рома» объявила о своем первом подписании в зимнее трансферное окно. Руководство клуба удовлетворило требования главного тренера Жозе Моуринью, усилив центральную линию команды полузащитником Сержиу Оливейрой.

О переходе стало известно еще вчера, 11 января, а спустя сутки римляне официально представили нового футболиста болельщикам. В Италии Оливейра взял себе 27-й номер.

«Это опытный футболист. Его желание присоединиться к нам помогло в переговорах. Рады, что находятся игроки, которые хотят выступать за наш клуб», - заявил генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту.

Напомним, что «Порту» отдал Оливейру в аренду на шесть месяцев, включив в сделку право выкупа за 14 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Порту Сержиу Оливейра
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ВИЗЕЛА ПОРТУ
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