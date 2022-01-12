«Рома» объявила о своем первом подписании в зимнее трансферное окно. Руководство клуба удовлетворило требования главного тренера Жозе Моуринью, усилив центральную линию команды полузащитником Сержиу Оливейрой.

О переходе стало известно еще вчера, 11 января, а спустя сутки римляне официально представили нового футболиста болельщикам. В Италии Оливейра взял себе 27-й номер.

«Это опытный футболист. Его желание присоединиться к нам помогло в переговорах. Рады, что находятся игроки, которые хотят выступать за наш клуб», - заявил генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту.

Напомним, что «Порту» отдал Оливейру в аренду на шесть месяцев, включив в сделку право выкупа за 14 миллионов евро.