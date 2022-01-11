«Рома» приобрела игрока «Порту»

Уже завтра полузащитник Сержиу Оливейра из «Порту» пройдет медобследование в Риме, а после этой формальности будет представлен в качестве игрока «Ромы». Пока что он переходит на правах аренды, «Рома» заплатит за это один миллион евро, но получит право выкупа футболиста - за 13,5 млн. Жозе Моуринью рассчитывает на соотечественника уже в матче против «Кальяри», который пройдет в воскресенье.

Португальского специалиста привлекают универсальные качества Оливейры - хорошо исполняющий стандарты полузащитник, обладающий сильным характером и лидерскими качествами. Так охарактеризовала приобретение «Ромы» La Gazzetta Dello Sport, сообщившая о сделке.