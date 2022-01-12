Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин всё время проводил на больничной койке, у него постоянно были какие-то проблемы»

Ренато Бузо, ассистировавший ранее бывшему главному тренеру «Фиорентины» Чезаре Пранделли, поделился интересной информацией по поводу пребывания в команде российского нападающего Александра Кокорина. По его словам, всему штабу было тяжело найти подход к футболисту.

«Он – интроверт, тяжело идет на контакт. Он пришел из другого мира и не пытался помочь себе. Я Кокорина почти не видел на тренировках. Он всё время проводил на больничной койке, у него постоянно были какие-то мышечные проблемы. Пранделли, наверное, только около десяти дней видел его в действии», - цитирует итальянского специалиста местное издание Labaro Viola.