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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин всё время проводил на больничной койке, у него постоянно были какие-то проблемы»

12 Января 2022 • 23:16 Комментировать
Фиорентина
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Дженоа
1.48 4.45 7.00
17.01 22:45

Ренато Бузо, ассистировавший ранее бывшему главному тренеру «Фиорентины» Чезаре Пранделли, поделился интересной информацией по поводу пребывания в команде российского нападающего Александра Кокорина. По его словам, всему штабу было тяжело найти подход к футболисту.

«Он – интроверт, тяжело идет на контакт. Он пришел из другого мира и не пытался помочь себе. Я Кокорина почти не видел на тренировках. Он всё время проводил на больничной койке, у него постоянно были какие-то мышечные проблемы. Пранделли, наверное, только около десяти дней видел его в действии», - цитирует итальянского специалиста местное издание Labaro Viola.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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