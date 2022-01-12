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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» может променять Шевченко на бывшего тренера «Ромы»

12 Января 2022 • 20:46 Комментировать
Фиорентина
...
Дженоа
1.48 4.45 7.00
17.01 22:45

Итальянский «Дженоа» всерьез рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Руди Гарсию, который ранее возглавлял «Рому».

По информации Football Italia, руководство клуба недовольно результатами, которые команда показывает при текущем тренере Андрее Шевченко. На последней встрече с украинцем боссы «Дженоа» решили оставить его у руля команды, однако не исключено, что завтрашняя игра в Кубке Италии против «Милана» станет последней для Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа» лишь в ноябре 2021 года. С тех пор украинцу не удалось одержать ни одной победы в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Руди Гарсия
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ФИОРЕНТИНА ДЖЕНОА
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