«Дженоа» может променять Шевченко на бывшего тренера «Ромы»

Итальянский «Дженоа» всерьез рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Руди Гарсию, который ранее возглавлял «Рому».

По информации Football Italia, руководство клуба недовольно результатами, которые команда показывает при текущем тренере Андрее Шевченко. На последней встрече с украинцем боссы «Дженоа» решили оставить его у руля команды, однако не исключено, что завтрашняя игра в Кубке Италии против «Милана» станет последней для Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа» лишь в ноябре 2021 года. С тех пор украинцу не удалось одержать ни одной победы в Серии А.