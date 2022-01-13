«Фиорентина» готова продать Влаховича

Директор итальянской «Фиорентины» Джо Бароне дал понять европейским клубам, что «фиалки» готовы продать нападающего Душана Влаховича уже в это трансферное окно.

«Мы открыты к рассмотрению всех предложений, которые получим по Влаховичу. Но сейчас на нашем столе нет ни одного официального предложения. Давайте посмотрим, что произойдет», – цитирует директора «Фиорентины» Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала». В этом сезоне сербский нападающий провел за «фиалок» 20 матчей в Серии А, в который отметился 16 голами и двумя ассистами.