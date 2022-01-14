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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко будет предоставлен последний шанс в «Дженоа»

14 Января 2022 • 22:57 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Дженоа
1.46 4.60 7.10
17.01 22:45

Будущее украинского специалиста Андрея Шевченко в «Дженоа» остается под огромным вопросом. В клубе разочарованы выступлениями команды под его руководством, поэтому в последнее время итальянская пресса активно обсуждала возможное увольнение тренера.

Правда, Шевченко будет предоставлен последний шанс исправить ситуацию, рапортирует издание Tuttomercatoweb. Согласно источнику, все будет зависеть от результата матча с «Фиорентиной», который состоится 17 января.

В случае победы, украинец наверняка продолжит свою работу в Генуе. Отмечается, что такое решение руководства обусловлено достойной игрой коллектива в кубковом противостоянии с «Миланом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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ФИОРЕНТИНА ДЖЕНОА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
14 Января 2022 в 23:28
Давая в сб Польши, а после России в Минай консультантом)))
Это сарказм так как не верю, что останется в Дженоа
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