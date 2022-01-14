Шевченко будет предоставлен последний шанс в «Дженоа»

Будущее украинского специалиста Андрея Шевченко в «Дженоа» остается под огромным вопросом. В клубе разочарованы выступлениями команды под его руководством, поэтому в последнее время итальянская пресса активно обсуждала возможное увольнение тренера.

Правда, Шевченко будет предоставлен последний шанс исправить ситуацию, рапортирует издание Tuttomercatoweb. Согласно источнику, все будет зависеть от результата матча с «Фиорентиной», который состоится 17 января.

В случае победы, украинец наверняка продолжит свою работу в Генуе. Отмечается, что такое решение руководства обусловлено достойной игрой коллектива в кубковом противостоянии с «Миланом».