Бонавентура забил свой 50-й гол в итальянской Серии А

«Фиорентина» безжалостно громит «Дженоа» в последнем матче 22-го тура Серии А, забив уже четыре мяча. Второй гол на свой счет записал полузащитник Джакомо Бонавентура - и для него лично это был 50-й гол в Серии А с момента дебюта десять лет тому назад (сезон 2011/2012).

Бонавентура стал всего лишь пятым полузащитником за последние десять лет, который добрался до такого показателя. Четверо других - это Йосип Иличич, Антонио Кандрева, Папу Гомес и Марек Гамшик.

Бонавентура защищает цвета «фиалок» с 2020 года, также он время от времени привлекается в сборную Италии, за которую в общей сложности провел 14 матчей.

