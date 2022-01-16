Миранчук доказал, что он не трус: Игрок пошёл на огромный риск ради футбола

В ближайшее время Алексей Миранчук должен перейти в «Дженоа». Аутсайдер Серии А планирует арендовать российского хавбека у «Аталанты». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом шаге Миранчука.

Алексей Миранчук, видимо, покидает «Аталанту». В составе команды из Бергамо российский хавбек выходил лишь эпизодически. Даже набирая результативные баллы, Миранчук так и не смог убедить Гасперини в том, что может играть постоянно. Россиянин решил не бросать мечту: он хочет закрепиться в Италии, потому остаётся в Серии А. Правда, выбор в пользу «Дженоа» выглядит спорным.

«Дженоа» – довольно непредсказуемая команда. С 2019 года в команде из Генуи подработали 7 тренеров, и в ближайшее время после увольнения Шевченко будет назначен восьмой. Тренерская чехарда не приводит ни к чему хорошему, и генуэзцы стабильно борются за выживание. Сейчас у «Дженоа» и вовсе ситуация аховая: предпоследнее место и отставание в пять очков от «Венеции», у которой ещё и матч в запасе.

Для Миранчука в этой смене тренеров есть свой минус. Дело даже не в том, что ушёл Шевченко, который якобы очень хотел видеть россиянина. Украинец поработал в Генуе неудачно, и нет уверенности, что он бы что-то дал Миранчуку. Тем не менее россиянину нужен тренер, который в него верит, который на него рассчитывает. Если же наставники постоянно меняются, то наладить какую-то связь со специалистом сложно. Это может стать для Миранчука проблемой, которая помешает ему показывать свои лучшие качества.

Собственно кандидатура нового тренера «Дженоа» также важна. Миранчук переходит в неизвестность, что тоже не может радовать. Какой футбол будет строить новый тренер – никто пока не знает. В любом случае этот наставник будет прививать простой футбол, который бы дал очки. Выбрать тактику с длинными забросами и борьбой на каждом участке поля будет довольно логично. Миранчук же, привыкший к умной игре, может оказаться не у дел.

«Дженоа» ещё и довольно странная команда по своей селекционной стратегии. С одной стороны, команда из Генуи регулярно за солидные деньги продаёт футболистов. Кристиан Ромеро, Кшиштоф Пентек, Элдор Шомуродов быстро принесли команде прибыль. Однако это, скорее всего, единичные попадания. «Дженоа» ежегодно набирает пачками футболистов в надежде, что кто-то из них заиграет. Это похоже не столько на селекцию, сколько на лотерею – авось удача улыбнётся. Для подтверждения слов надо напомнить лето 2018 года, когда «Дженоа» купила Пёнтека, а вместе с ним выкупила права на Джанлуку Лападулу, приобрела Кристиана Куаме и Клаудио Спинелли, арендовала Андреа Фавили. Примерно так же генуэзцы действовали и с другими позициями.

Миранчук переходит в команду, которая похожа на салат холостяка – из всего, что есть, не думая о том, как это сочетается. Это плохой вариант для россиянина, ему важна стабильность. Миранчук всё же не из тех футболистов, которые могут дать результат вне зависимости от окружения.

С другой стороны, уж лучше играть, чем сидеть на лавке. В этой связи вариант с «Дженоа», конечно, лучше, чем скамейка «Аталанты». Просто получается некий парадокс. Миранчук уходит в Геную в аренду, которая, по данным СМИ, будет преобразована в постоянный трансфер, если «грифоны» сохранят место в Серии А. Переходить же в «Дженоа» на постоянную основу – не очень интригующая перспектива. В итоге и выходит, что Миранчуку надо себя хорошо проявить, но при этом не задерживаться в Генуе. Иными словами, надо, чтобы наш хавбек забивал и отдавал голевые передачи, но «грифоны» при этом не побеждали. Либо Миранчуку надо сыграть так, чтобы «Дженоа» сохранила позицию в Серии А, но получила такое предложение за россиянина, чтобы уже летом продала.

В любом случае можно поаплодировать Миранчуку за то, что он не сдаётся. В России он уже сейчас мог бы получить «жирный» контракт от целого ряда команд. Вместо этого Миранчук пытается доказать всем, что способен успешно играть на уровне Серии А. И всё же выбор в пользу «Дженоа» очень рискованный. Причём если в Генуе у Миранчука не получится, то летом найти другую команду в Италии ему будет крайне сложно.

Андрей Центров