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Чемпионат Италии. Серия А

Ассистент Аллегри – о победе над «Ромой»: «Сегодня я потерял 5-6 лет своей жизни»

09 Января 2022 • 23:39 Комментировать
Рома
3:4
Ювентус
окончен

Ассистент Марко Ландуччи, подменявший дисквалифицированного главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на матче против «Ромы», прокомментировал невероятный камбэк в исполнении туринцев. Напомним, что «старая синьора» проигрывала со счетом 1:3 к 70-й минуте, но потом сумела вырвать победу.

«Мы проявили характер. Сегодня я потерял 5-6 лет своей жизни. В начале мы провели неудачный отрезок, прослеживался страх в действиях. В планах было сыграть агрессивно в атаку, но пропустили голы со стандартов. Потом внесли изменения во втором тайме и перестали испытывать трудности около чужих владений. Пока недоволен тем, что мы снова подарили мяч сопернику в эпизоде со вторым взятием ворот римлян. Это случается часто, нельзя назвать подобное совпадением», - цитирует Ландуччи журналист Джанлука ди Марцио.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Марко Ландуччи
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