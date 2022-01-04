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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри не хочет отпускать Морату в «Барселону» слухи

04 Января 2022 • 23:18 Комментировать (1)
Рома
...
Ювентус
09.01 20:30

Несмотря на то, что «Барселона» с «Атлетико» практически уладили переход нападающего Альваро Мораты, в «Ювентусе», где испанец выступает на правах аренды, не довольны поведением испанских грандов. Помимо руководства туринцев, прощаться с игроком не хочет главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, наставник считает Морату ключевой фигурой в своих тактических построениях. Аллегри понравилось, как форвард проявил себя в первой части сезона, а также специалист обеспокоен отсутствием замены в атакующую линию.

Отмечается, что Аллегри лично сообщил об этом футболисту в понедельник. К слову, на счету Мораты семь голов в 23 матчах за «Ювентус» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Массимилиано Аллегри Альваро Мората
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РОМА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
04 Января 2022 в 23:29
Надеюсь избавятся от этого недоразумения.
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