Несмотря на то, что «Барселона» с «Атлетико» практически уладили переход нападающего Альваро Мораты, в «Ювентусе», где испанец выступает на правах аренды, не довольны поведением испанских грандов. Помимо руководства туринцев, прощаться с игроком не хочет главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, наставник считает Морату ключевой фигурой в своих тактических построениях. Аллегри понравилось, как форвард проявил себя в первой части сезона, а также специалист обеспокоен отсутствием замены в атакующую линию.

Отмечается, что Аллегри лично сообщил об этом футболисту в понедельник. К слову, на счету Мораты семь голов в 23 матчах за «Ювентус» в текущем сезоне.