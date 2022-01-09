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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» провалила, казалось, выигранный матч против «Ювентуса»

09 Января 2022 • 22:30 Комментировать (19)
Рома
3:4
Ювентус
окончен

В центральном матче дня в Италии «Рома» была близка к победе над «Ювентусом». В начале игры Тэмми Абрахам и Пауло Дибала обменялись голевыми ударами, а вот сразу после перерыва Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини обеспечили римлянам солидный задел.  Гости за 7 минут умудрились перевернуть ход встречи и забили сразу три гола (Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа де Шильо). В конце туринцы остались вдесятером, а Локателли не забил 11-метровый. «Ювентус» драматично победил 4:3.

В параллельном матче «Дженоа» уже привычно проиграл (0:1 против «Специи»).

Протокол игры  
Рома 3:4 Ювентус
(1:0) Абрахам Тэмми 11'    
    18' Дибала Пауло (1:1)
(2:1) Мхитарян Генрих 48'    
(3:1) Пеллегрини Лоренцо 53'    
    70' Локателли Мануэль (3:2)
    72' Кулушевски Деян (3:3)
    77' Де Шильо Маттиа (3:4)
Патрисиу Руй Мэйтленд-Найлс Эйнсли Смоллинг Крис Ибаньес Рожер   51' Винья Матиас Кристанте Бриан   76' Верету Жордан   50'   78' (Перес Карлес (   78') Мхитарян Генрих Пеллегрини Лоренцо   87' (Майораль Борха (   87') Абрахам Тэмми Боер Пьетро
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Бове Эдоардо Шомуродов Элдор Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   45' Де Лихт Маттайс   52'   82' Ругани Даниэле Де Шильо Маттиа Маккенни Уэстон Локателли Мануэль   65' Бентанкур Родриго   63' (Мело Артур (   63') Дибала Пауло   82' (Кьеллини Джорджо (   82') Кин Мойзе   63' (Мората Альваро (   63') Кьеза Федерико   32' (Кулушевски Деян (   32')
Запасные: Рабио Адриен Бернардески Федерико Пеллегрини Лука Перин Маттиа Жорже Кайо Аке Марли
09 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры  
Дженоа 0:1 Специя
    14' Бастони Симоне (0:1)
Сиригу Сальваторе Оэстигор Лео Бани Маттиа   46' (Ровелла Николо (   46') Васкес Хоан   54' Камбьясо Андреа   46' (Пандев Горан (   46') Стураро Стефано Бадель Милан   80' (Портанова Маноло (   80') Мелегони Филиппо   46' (Хефти Сильван (   46') Фарес Мохамед Дестро Маттиа   16' Экубан Калеб   5'   71' (Кайседо Фелипе (   71')
Запасные: Шемпер Адриан Андреаччи Лоренцо Мазиелло Андреа Ванхесден Зиньо Гильоне Паоло Эрнани Азеведо Кассата Франческо
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен   90' Эрлич Мартин Николау Димитрис Реца Аркадиуш Маджоре Джулио   82'   85' (Коваленко Виктор (   85') Кивиор Якуб Бастони Симоне Гьяси Эммануэль Манай Рей   55'   78' (Нзола М'Бала (   78') Верде Даниэле   89' (Феррер Сальвадор (   89')
Запасные: Шер Аймар Зовко Петар Бертола Николо Зут Йерун Сала Джакопо Стрелец Давид Христов Петко Антист Жанис Бурабия Мехди
09 января. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Комментарии (19)
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Рейтинг комментариев
sly_Fellow
09 Января 2022 в 22:49
Тут качели туда-сюда. Рома само бросила играть поэтому верный заголовок. И ещё и пеналь в конце не забила. Юве играл 10 минут за матч, что типично фартовый стиль тренера-не играй сам и другим не давай. Юве красава реализовали 100 из 100. Так что РОМА-ДУРА ЮВЕНТУС-МОЛОДЕЦ
Ale10JUFC
09 Января 2022 в 22:44
Ювентус впервые за много матчей показал яйца!!!! И именно в этом матче не было Аллегри у бровки. Совпадение?))))
Misha_diablo_football
09 Января 2022 в 22:44
Рома забила третий после чего расслабилась и провалила 10 минутный отрезок и начала гореть и тут на выручку Римлянам пришел Гандболист из Нидерландов но Пеллегрини изобразил Жоржиньо в следствии чего Рома по делу проиграла после такого второго тайма...
ЮвиК
09 Января 2022 в 22:39
Последний раз так орал от триллера на поле это победа 4-3 над Наполи еще при Сарри. К минуте 60 хотелось гнобить каждого на поле кроме Маккени, но после комбэка сказать можно лишь одно, ФОРЦА ЮВЕ!
venge
09 Января 2022 в 22:41
А я пришёл, когда было 3-1. Подумал - ну всё, опять. Ан-нет =) Ни разу не пожалел, что спешил на матч
ЮвиК
09 Января 2022 в 22:42
Если често наоборот при 3-1 да думаю как и многие хотел уже просто выключить).
venge
09 Января 2022 в 22:45
Хорошо, что не выключил :D
gresnik
09 Января 2022 в 22:36
мин 30 посмотрел 2 тайма....и понял , что Мавруша это тренер не как все...все идут от Плохого к хорошему....а он наоборот....Тренил, Порту чемпиона, Интер, и Челси...потом пришёл в РМ и это было последнее его норм место...дальше лет 7-8 уже то МЮ кризисный, то Тотен, то ща Рому...след будет какая ни будь Салернитана...ему по хорошему надо на пенсию...ибо для меня он главный мошшейник тренер...ждет пока его уволят и отступные гребет..то 20 то 15 лямов)))
vidal
09 Января 2022 в 22:35
Кулу! Господи, Что за недоразумение???
BESTJuventus21
09 Января 2022 в 22:34
форменное сумасшествие
sagittarius
09 Января 2022 в 22:34
Вот прямо сейчас никакой аналитики - только эмоции! Невероятный результат в уже, казалось бы, проигранном матче. Кто намишет, что Моур физрук - сегодня соглашусь ))
venge
09 Января 2022 в 22:40
Просто у него Рома - "посредственная команда" (с)
sagittarius
09 Января 2022 в 22:42
Да ладно, его эго не позволяет ему тренировать посредственные команды. Поэтому если он в Роме, значит Рома - топ.))
venge
09 Января 2022 в 22:45
Многоходовочка :D
venge
09 Января 2022 в 22:33
Какая ирония - особенному 3ёх и не хватило =)
Juventissimo
09 Января 2022 в 22:33
Давненько Ювентус не показывал чудеса на поле. Иногда вспоминают, что есть яйца. Это хорошо. Матч просто шикарный. Такая победа сладка вдвойне. Forza!
Ale10JUFC
09 Января 2022 в 22:42
Может то что на скамейке не было одной персоны как то на игроков повлияло? ))))))
Spirit
09 Января 2022 в 22:33
Веселый матч получился и очень драматичный!
А шева так в серию В оьправится опыта набиоаться)))
Ale10JUFC
09 Января 2022 в 22:32
Пенальти не забил Пеллегрини а не Локателли
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окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
окончен Наполи 1:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
окончен Удинезе 2:6 Аталанта 6.60 4.70 1.45
окончен Дженоа 0:1 Специя 2.10 3.35 3.75
окончен Рома 3:4 Ювентус 3.35 3.45 2.23
Идет 25 минута Верона 0:0 Салернитана 1.39 5.00 8.20
Идет 25 минута Интер Милан 0:0 Лацио 1.40 4.90 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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