«Рома» провалила, казалось, выигранный матч против «Ювентуса»

В центральном матче дня в Италии «Рома» была близка к победе над «Ювентусом». В начале игры Тэмми Абрахам и Пауло Дибала обменялись голевыми ударами, а вот сразу после перерыва Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини обеспечили римлянам солидный задел. Гости за 7 минут умудрились перевернуть ход встречи и забили сразу три гола (Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа де Шильо). В конце туринцы остались вдесятером, а Локателли не забил 11-метровый. «Ювентус» драматично победил 4:3.

В параллельном матче «Дженоа» уже привычно проиграл (0:1 против «Специи»).