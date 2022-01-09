«Рома» провалила, казалось, выигранный матч против «Ювентуса»

В центральном матче дня в Италии «Рома» была близка к победе над «Ювентусом». В начале игры Тэмми Абрахам и Пауло Дибала обменялись голевыми ударами, а вот сразу после перерыва Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини обеспечили римлянам солидный задел. Гости за 7 минут умудрились перевернуть ход встречи и забили сразу три гола (Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа де Шильо). В конце туринцы остались вдесятером, а Локателли не забил 11-метровый. «Ювентус» драматично победил 4:3.
В параллельном матче «Дженоа» уже привычно проиграл (0:1 против «Специи»).
Протокол игры
|(1:0) Абрахам Тэмми 11'
|18' Дибала Пауло (1:1)
|(2:1) Мхитарян Генрих 48'
|(3:1) Пеллегрини Лоренцо 53'
|70' Локателли Мануэль (3:2)
|72' Кулушевски Деян (3:3)
|77' Де Шильо Маттиа (3:4)
Патрисиу Руй • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • 51'Винья Матиас • Кристанте Бриан • 76'Верету Жордан 50' 78' ( Перес Карлес ( 78') • Мхитарян Генрих • Пеллегрини Лоренцо 87' ( Майораль Борха ( 87') • Абрахам Тэмми • Боер Пьетро
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Бове Эдоардо • Шомуродов Элдор • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 45'Де Лихт Маттайс 52' • 82'Ругани Даниэле • Де Шильо Маттиа • Маккенни Уэстон • Локателли Мануэль • 65'Бентанкур Родриго 63' ( Мело Артур ( 63') • Дибала Пауло 82' ( Кьеллини Джорджо ( 82') • Кин Мойзе 63' ( Мората Альваро ( 63') • Кьеза Федерико 32' ( Кулушевски Деян ( 32')
Запасные: Рабио Адриен • Бернардески Федерико • Пеллегрини Лука • Перин Маттиа • Жорже Кайо • Аке Марли
09 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|14' Бастони Симоне (0:1)
Сиригу Сальваторе • Оэстигор Лео • Бани Маттиа 46' ( Ровелла Николо ( 46') • Васкес Хоан • 54'Камбьясо Андреа 46' ( Пандев Горан ( 46') • Стураро Стефано • Бадель Милан 80' ( Портанова Маноло ( 80') • Мелегони Филиппо 46' ( Хефти Сильван ( 46') • Фарес Мохамед • Дестро Маттиа • 16'Экубан Калеб 5' 71' ( Кайседо Фелипе ( 71')
Запасные: Шемпер Адриан • Андреаччи Лоренцо • Мазиелло Андреа • Ванхесден Зиньо • Гильоне Паоло • Эрнани Азеведо • Кассата Франческо
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • 90'Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Реца Аркадиуш • Маджоре Джулио 82' 85' ( Коваленко Виктор ( 85') • Кивиор Якуб • Бастони Симоне • Гьяси Эммануэль • Манай Рей 55' 78' ( Нзола М'Бала ( 78') • Верде Даниэле 89' ( Феррер Сальвадор ( 89')
Запасные: Шер Аймар • Зовко Петар • Бертола Николо • Зут Йерун • Сала Джакопо • Стрелец Давид • Христов Петко • Антист Жанис • Бурабия Мехди
09 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
А шева так в серию В оьправится опыта набиоаться)))
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