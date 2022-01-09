Игроки «Ювентуса» поссорились между собой после матча с «Наполи»

Атмосфера в раздевалке «Ювентуса» продолжает накаляться – ситуация усугубилась после матча с «Наполи», в котором туринцы довольствовались лишь ничьей. Камеры бродкаста DAZN сумели запечатлеть несколько конфликтов между футболистами прямо на футбольном поле.

Больше всех досталось полузащитнику Адриену Рабьо – Маттайс де Лихт и Федерико Кьеза были крайне недовольны действиями француза, в агрессивной форме высказывая ему свои претензии. Такая реакция партнеров была обусловлена постоянными ошибками хавбека в позиционной игре.

Также между собой повздорили Кьеза и Хуан Куадрадо – после финального свистка они на повышенных тонах обсуждали одну из сорвавшихся контратак. Итальянская пресса уверяет, что даже наставнику Массимилиано Аллегри не удалось успокоить команду в раздевалке.