​Аллегри: «В таких играх Моуринью отдаётся по максимуму»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри из-за дисквалификации пропустит игру против «Ромы», поэтому свой предматчевый комментарий для DAZN специалист дал пораньше.

«Наша команда должна быть готова к большому матчу. Нам нужно показать отличную игру, потому что «Рома» постарается реабилитироваться за последний результат. Это будет сложный, в том числе в физическом плане, поединок.

У «Ромы» много талантливых игроков и отличный тренер. В таких играх Моуринью отдаётся по максимуму», - высказался Аллегри.

«Рома» и «Ювентус» начнут матч чемпионата Италии в 20:30 по московскому времени.