Фанаты «Ювентуса» устроили акцию протеста против расизма

Тиффози туринского «Ювентуса» остались недовольны расистскими выкриками болельщиков «Наполи», сообщает Tuttosport.

Расистские оскорбления были направлены в адрес нападающего туринцев Мойзе Кина, в очной встрече прошедшего тура чемпионата Италии, которая завершилась вничью (1:1).

Во время выхода на замену во втором тайме, нападающий «Ювентуса» услышал обезьяньи выкрики с трибун, которые остались безнаказанными и даже не были упомянуты в отчёте судьи.

Фанаты клуба запустили хэштег #SiammoTuttiKean - «Мы все Кин», который быстро стал вирусным. Таким способом фанаты призвали подавить расистские выкрики на стадионах.

«Мы хотим, чтобы были приняты меры, а не обычные лозунги», - сообщает представитель семьи Аньелли Лапо Элканн».