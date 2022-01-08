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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Ювентуса» устроили акцию протеста против расизма

08 Января 2022 • 19:26 Комментировать
Рома
...
Ювентус
3.25 3.45 2.27
09.01 20:30

Тиффози туринского «Ювентуса» остались недовольны расистскими выкриками болельщиков «Наполи», сообщает Tuttosport.

Расистские оскорбления были направлены в адрес нападающего туринцев Мойзе Кина, в очной встрече прошедшего тура чемпионата Италии, которая завершилась вничью (1:1).

Во время выхода на замену во втором тайме, нападающий «Ювентуса» услышал обезьяньи выкрики с трибун, которые остались безнаказанными и даже не были упомянуты в отчёте судьи.

Фанаты клуба запустили хэштег #SiammoTuttiKean - «Мы все Кин», который быстро стал вирусным. Таким способом фанаты призвали подавить расистские выкрики на стадионах.

«Мы хотим, чтобы были приняты меры, а не обычные лозунги», - сообщает представитель семьи Аньелли Лапо Элканн».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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09.01  18:30 Удинезе ... Аталанта
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.25 3.45 2.27
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